Cómo fue la crisis de llanto de Nico Vázquez tras separarse: “No sentí un dolor tan profundo desde…”

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi sigue dejando secuelas emocionales. En medio de un clima cargado de rumores y confesiones públicas, el actor no pudo contenerse y atravesó una crisis de llanto que sorprendió a todos. El episodio se dio en el teatro Lola Membrives, en el que se encuentra llevando a cabo Rocky, su obra de teatro. Ante la inesperada situación, se dieron a conocer los detalles.

Según revelaron en Secretos Verdaderos (América TV), Nico Vázquez no solo se quebró en el contexto de la obra sino también minutos antes, en su propio camarín. “Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy pero muy mal. Después de que firmaron el divorcio hace algunos días, no volvieron a hablar”, detallaron en el programa, describiendo el trasfondo emocional que acompaña el final de una historia de casi dos décadas.

El golpe más fuerte llegó en una charla privada que mantuvo con el periodista Rafael Juli. Allí, el actor dejó al descubierto la magnitud de su dolor: “No sentí un dolor tan profundo desde el fallecimiento de mi hermano”, confesó, comparando su crisis actual con la pérdida de Santiago Vázquez en 2016. El testimonio deja en claro que la ruptura con Gimena Accardi no fue un simple quiebre amoroso, sino un cimbronazo que reavivó viejas heridas.

En el mismo ciclo televisivo se comentó que, tras firmar el divorcio, la ex pareja habría compartido un último almuerzo en señal de respeto y contención mutua. Sin embargo, desde entonces no volvieron a cruzar palabra. El hermetismo alimenta la versión de que la distancia entre ambos es total, por lo que ahora sí estarían transitando la parte más dolorosa de la separación, ya que en las primeras semanas solían charlar.

En este contexto, lo que ocurrió sobre el escenario no es un hecho aislado, sino que expone todo lo que soportó Nico Vázquez en los últimos meses. Ahora en su espalda no sólo pesa con el dolor de la traición, sino también con el hecho de ya no contar con esa persona que lo contenía en sus momentos más crudos.