La última aventura de Ramón Díaz en Paraguay duró mucho menos de lo esperado. El experimentado técnico argentino presentó la renuncia tras la derrota de Olimpia por 2 a 0 frente a General Caballero, por la sexta fecha del Clausura. El ciclo del Pelado apenas duró siete encuentros, con un saldo de dos victorias, dos empates y tres caídas que dejan a la 'O' en el décimo puesto del certamen, a once puntos del líder Cerro Porteño.

“Decidimos dar un paso al costado con todo el cuerpo técnico. Lamentablemente, no se dio como lo queríamos. Claramente, somos los únicos responsables”, explicó Emiliano Díaz, ayudante e hijo del entrenador riojano de 65 años, en la conferencia de prensa posterior al partido.

La salida sorprendió también porque en la misma semana el cuerpo técnico había sumado a Juan Pablo Pumpido como analista de videos, buscando herramientas para revertir el mal momento. Sin embargo, el paso del nuevo integrante del staff también se interrumpió luego de lde la partida de Ramón. El debut del riojano al frente del Decano había sido el 19 de julio con un triunfo por 3-1 sobre Tembetary, pero la ilusión se fue apagando con resultados adversos, incluido el clásico perdido ante Cerro Porteño por 3-2 después de estar 2-0 arriba, un golpe anímico que terminó marcando al ciclo.

“En Olimpia nunca nos sentimos incómodos, pero cuando las cosas no salen lo mejor es dar un paso al costado para no complicar al club ni a los dirigentes”, dijo Díaz, que agradeció el apoyo de la hinchada y pidió respaldo para los directivos. Curiosamente, menos de dos semanas antes, el entrenador había rechazado una propuesta del Santos de Brasil, priorizando su compromiso con Olimpia. Pero los resultados aceleraron una salida impensada y prematura en el fútbol paraguayo.