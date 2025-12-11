Efectivos de la Comisaría Quinta y de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II realizaron tres allanamientos en la tarde de este jueves en Centenario. En el operativo detuvieron a un hombre y una mujer que serían los autores del robo ocurrido en agosto en el Polideportivo Municipal del barrio Sarmiento.

Las tareas se efectuaron en viviendas de los barrios 8 de Agosto, Sarmiento y Juan Manuel de Rosas. Personal policial destacó que se recuperó uno de los parlantes portátiles que había sido sustraído de las instalaciones deportivas.

Además de la detención de las dos personas presuntamente involucradas, se demoró a otra mujer en uno de los domicilios. En el lugar hallaron un revólver oculto arriba de un ropero, del cual no tenían documentación. El arma fue secuestrada y la propietaria de la vivienda, demorada.

Destacaron que las cámaras de seguridad del sector fueron importantes para registrar los movimientos de los delincuentes, quienes abordaron un taxi para huir del lugar. Este registro permitió el avance de la investigación