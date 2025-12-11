El incendio registrado este martes en el sector El Llano, entre Huinganco y Andacollo, fue controlado y extinguido luego de un trabajo que se extendió desde la tarde hasta la mañana del día siguiente.

Según informó Diego Valdez, jefe de la Brigada de Incendios de Huinganco, el fuego consumió casi 3 hectáreas de bosque nativo en una zona de acceso complejo.

Un rayo provocó el inicio del fuego

Valdez explicó que el foco ígneo se originó por la caída de un rayo durante la tormenta que afectó la región.

“En el video se ve claramente cómo el rayo partió y rajó cinco pinos. Estábamos en alerta porque en esta zona suelen caer rayos, así que pudimos llegar rápido”, indicó.

El jefe de brigada remarcó también la necesidad de mantenimiento en los caminos rurales, un pedido que vienen reiterando al municipio para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Brigadistas y Bomberos trabajaron durante toda la noche

Para controlar el avance del fuego participaron brigadistas de Huinganco, Chos Malal y Manzano Amargo, junto a Bomberos Voluntarios de Andacollo.

La Policía colaboró cortando accesos para evitar la circulación de vehículos que pudiera dificultar las tareas.

“La Policía hizo un trabajo excelente, porque las rutas son estrechas y no entran dos vehículos. Solo dejaron pasar a los de emergencia”, destacó Valdez.

Incendio extinguido y riesgo vigente

Tras una noche de trabajo, la brigada declaró el incendio extinguido cerca de las 11 de la mañana.

Aunque el siniestro ya fue controlado, las autoridades insistieron en que el riesgo se mantiene debido a la sequía extrema que atraviesa la provincia.

Refuerzan la prohibición absoluta de encender fuego

Valdez reiteró el llamado a respetar la prohibición de hacer fuego en zonas no habilitadas.

“No es un capricho. La sequía es generalizada y cualquier chispa puede generar un incendio como este”, señaló.

También agradeció el compromiso del personal: “Ayer venían con los ojos rojos y tosiendo, pero aman lo que hacen”.