Jueves 11 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Inquietante mensaje del jefe de la OTAN a sus aliados: "Somos el próximo objetivo de Rusia"

"El conflicto está en nuestra puerta", afirmó el jefe de alianza militar Mark Rutte. "Rusia devolvió la guerra a Europa y debemos estar preparados", alertó.

Por Redacción

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 18:39
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a los aliados a intensificar sus esfuerzos de defensa para evitar un conflicto librado por Rusia, que podría ser "de la escala de la guerra que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos". En un discurso en Berlín, afirmó que muchos aliados de la alianza militar no percibían la amenaza rusa en Europa y que debían aumentar rápidamente el gasto y la producción militar.

"Somos el próximo objetivo de Rusia. Me temo que muchos se muestran silenciosamente complacientes. Demasiados no perciben la urgencia. Y muchos creen que el tiempo está de nuestra parte. No es así. Es hora de actuar", declaró Rutte.

"El conflicto está en nuestra puerta. Rusia devolvió la guerra a Europa y debemos estar preparados", agregó. Asimismo, Rutte aseguró que Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN en cinco años.

Fuentes: reuters/ap/dpa

