Comprar un auto 0 km en Argentina continúa siendo un objetivo lejano para la mayoría de los trabajadores. Con precios en alza y una recuperación salarial aún insuficiente, la brecha entre ingresos y valores de mercado permanece en niveles récord.

Un análisis elaborado por Maida Narvaez determinó cuántos salarios mínimos se necesitan para adquirir el modelo más barato del país. Según se informó, la relación entre precio e ingreso mínimo sigue siendo crítica: hacen falta 80 sueldos mínimos para comprar el vehículo.

Salario mínimo y precio del auto más barato

Los cálculos se realizaron con los valores vigentes a diciembre de 2025:

Salario Mínimo, Vital y Móvil: $334.800

Auto 0 km más económico: Renault Kwid, a $26.510.000

El número surge de dividir el valor total del vehículo por el salario mensual. Además, el cálculo contempla solo el precio de lista, sin sumar gastos de flete, patentamiento, formularios, seguro u opciones de financiación, que elevarían significativamente el monto final.

Los 5 autos 0 km más baratos de diciembre 2025

El cierre del año llegó con subas generalizadas en el sector automotor, salvo una excepción: el Hyundai HB20, el único modelo de la lista que no aumentó su precio en diciembre.

Estos son los cinco vehículos más accesibles del mercado argentino:

Renault Kwid — $26.510.000 Fiat Mobi — $27.820.000 Toyota Etios (sedán o hatch, según disponibilidad de stock) — $28.300.000 Chevrolet Joy — $28.950.000 Hyundai HB20 — $29.200.000 (único sin aumentos en diciembre)

Una brecha que no se cierra

Con una brecha de 80 salarios mínimos, el acceso a un 0 km sigue fuertemente limitado. Incluso con créditos prendarios, las tasas, requisitos y costos asociados complejizan la posibilidad de compra.

Las expectativas del sector para 2026 dependen de una eventual recuperación del poder adquisitivo y una mayor estabilidad en precios y costos de importación, aunque por ahora el panorama continúa desafiante para usuarios y concesionarias.