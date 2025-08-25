En una jornada importante que significó volver a ganar en La Bombonera, Edinson Cavani aportó uno de los dos goles del triunfo de Boca ante Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura. Luego de romper su sequía, el uruguayo contó que recibió una llamada de Juan Román Riquelme tras el pitazo final del árbitro Nicolás Lamolina.

En medio de críticas por su bajo rendimiento y falta de contundencia de cara al gol, Cavani contó cómo fue aquel momento donde le sonó el teléfono: “Recibí una llamada de Román contento por el triunfo, por lo personal, por el gol y porque se empiezan a ver cosas que estamos logrando encontrar, que es un poco esa identidad que tiene que tener este equipo”.

“Me transmitió su alegría, yo le transmití la mía también. Ahora queda recuperar tranquilo, descansar este día libre que podamos tener y volver a los entrenamientos con toda la disposición de nuevo para preparar el próximo partido el fin de semana”, agregó el Matador en una entrevista con El Canal de Boca, en donde resaltó la construcción del grupo: “Te deja más contento el hecho de ganar, porque es lo que venimos buscando hace rato, la continuidad, la regularidad. El grupo se está haciendo cada vez más sólido, después los goles los hará Cavani, Merentiel, los defensores... Lo importante que Boca gane”, expresó.

El momento donde el Matador retornó al gol llegó a los 36 minutos del complemento cuando, tras un córner ejecutado por Paredes, el cabezazo de Rodrigo Battaglia pegó en el travesaño y el rebote quedó para Cavani, que no perdonó y marcó su cuarto gol en el año, que cortó una racha de tres partidos sin convertir.

Qué dijo Russo sobre Cavani

El entrenador también destacó el diálogo constante con el plantel, especialmente con la dupla uruguaya: “Venimos hablando mucho, con todos. Con él (Cavani), con Merentiel, con todos los 9 que tenemos. Los que van por afuera y por adentro. Tenemos buen diálogo y hablamos mucho de fútbol". Sobre las críticas a Cavani, el DT manifestó que “forma parte de todo este juego” y remarcó la importancia de seguir trabajando: “Uno viene trabajando en función del futuro siempre. En algún momento esto se iba a dar. Hay que seguir mejorando en todo".

Con esta victoria, Boca sumó su segundo triunfo consecutivo y se posicionó en zona de clasificación tanto para los octavos de final del torneo local como en la tabla anual hacia la próxima Copa Libertadores. El próximo desafío del Xeneize será el domingo 31 de agosto, a las 14:30, frente a Aldosivi en Mar del Plata.