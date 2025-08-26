Riestra convirtió su cancha en una muralla: 23 partidos invicto de local

El estadio Guillermo Laza ya no es un simple escenario de la Liga Profesional. Se convirtió en una verdadera fortaleza donde Deportivo Riestra construyó un invicto que asombra: 23 partidos sin caer en el Bajo Flores.

Este lunes, con la victoria por 3-0 frente a Sarmiento por la sexta fecha del Torneo Clausura, el conjunto dirigido por Gustavo Benítez estiró su racha como local y reafirmó que en su casa se hace fuerte. Desde aquel 13 de junio de 2024, cuando sorprendió al derrotar 2-0 a River en su estreno en Primera, el Malevo no volvió a perder en su estadio: acumula 12 triunfos, 11 empates, 28 goles a favor y apenas ocho en contra.

La solidez en su cancha también tiene impacto en la tabla: Riestra suma 34 puntos en la general y hoy se ubica en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, un objetivo que parecía impensado para un club que hace poco más de un año celebraba su ascenso.

La última caída como local fue el 24 de mayo de 2024, cuando Rosario Central de Miguel Ángel Russo lo venció 2-0. Desde entonces, nadie pudo doblegar al Malevo en su territorio.

En cuanto a récords, Riestra todavía está lejos de la marca histórica del fútbol argentino: los 49 partidos invicto que Banfield sostuvo entre 1951 y 1953. Sin embargo, la actualidad muestra al equipo del Bajo Flores como el de mejor racha en condición de local de toda la Liga Profesional.