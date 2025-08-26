Un defensor argentino que prometía pega la vuelta a Sudamérica. Tomás Palacios, surgido en Talleres y con un breve paso por Independiente Rivadavia, dejó el Inter de Italia para sumarse al Santos y compartir plantel con Neymar, además de ser dirigido por un compatriota, Juan Pablo Vojvoda. El club brasileño incorpora al zaguero a préstamo por un año y con opción de compra, en busca de salir de los aprietos que lo tienen peleando por no perder la categoría en el Brasileirão.

El Santos, que enfrentó recientemente un apriete por parte de la barra brava, se hará cargo del salario completo del jugador por la siguiente temporada y tiene una opción de compra de 10 millones de euros, según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases. Palacios, que el año pasado concretó su pase a la Serie A, viene de jugar solamente 8 encuentros la última temporada en el Monza, también prestado por el Inter. Después de no poder pasar al Basilea de Suiza, apareció el Peixe y en las próximas horas el pampeano viaja a Brasil para firmar su contrato y ponerse a disposición de Vojvoda.

Actualmente, Santos se encuentra en la 15° posición del Brasileirão, apenas dos puntos por encima del Vitória, el último de los cuatro equipos que está en zona de descenso. Luego de alejarse de la zona roja con dos victorias al hilo, llegaron la goleada 0-6 ante Vasco Da Gama que supuso el despido del entrenador Cléber Xavier y la posterior lesión de Neymar, que sufre de un edema en la cadera y recién podría volver a las canchas el próximo domingo.