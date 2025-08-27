Después de 17 años, Neuquén presenta un seleccionado de Caballero en el Argentino SUB 16

Se jugarán desde el 28 hasta el 31 del corriente mes, los diferentes campeonatos Argentinos de Selecciones Sub 16, en rama femenina y masculina. La Federación neuquina presentará, luego de 17 años a su combinado masculino, que competirá en Córdoba ante los principales equipos del país.

Otro paso importante para el hockey de Neuquén, que vuelve a competir en caballeros (La última en el 2008) en el seleccionado Sub 16 en un campeonato Argentino, que se disputará en Córdoba en división A. el elenco patagónico jugará la zona única donde se medirá con la Federación de Chile el jueves 9.30 am, haciendo su presentación oficial.

Posteriormente el sábado se medirá con la Asociación Bahiense 11.10hs, mientras que el sábado jugará doble partido, primero ante Santa Fe 10hs, y san Juan a partir de las 17hs.

El seleccionado masculino está compuesto por Juan Rosales, Francisco Jara, Román Marzano, Román Correa, Benicio Acevedo, Lautaro Poblete Taborda, Agustín Poblete Taborda, Octavio Escobar, Iñaki González, Santiago Salica, Lautaro Salica, Valentino Pereyra, Ramiro Mamut Caporici, Bruno Álvarez, Benjamín Graffigna, Federico Coatz, Tomas Urrutibehety, Facundo Gutiérrez, Ismael Isolabella, Julián Encina. Esteban Acevedo el DT, Matías Franco jefe de equipo.

En simultáneo pero en Neuquén, el seleccionado femenino se presentará en el Argentino C. el Grupo B tiene al equipo local, debutando el jueves ante su par de Rio Negro 13.20hs, mientras que el viernes juega 11.40hs ante Misiones, y desde las 18hs se medirá ante la Asociación del Centro de Buenos Aires.

El plantel femenino está compuesto por Kiara Bertoldi, Agustina Castiglia Sporle, Martina López Raggi, Monserrat Lisi, Agustina Rossetti, Camila Marino, Catalina Assar Martínez, Violeta Esquivel Ochoa, Lucía Castiglia Sporle, Irina Monasterolo, Isabela Lagos Rodríguez, Martina González Arroyo, Malena Esquivel Ochoa, Candela Linton, Paloma Ceballos, Sofía Sambrin, Nins Volpe Salas, Emilia Marozzini, Soria Sol, Emma Diez Mendiberri.

La competencia, que tendrá sus finales el domingo, tiene en el grupo A compitiendo a los seleccionados de San Luis, Chaco, Federación Amateur de Unión del Centro, y la Asociación del Noroeste de Buenos Aires.