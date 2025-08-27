A los 43 años y con dos hijos, se consagró subcampeona argentina de fisicoculturismo

El deporte siempre fue parte de su vida, pero recién ahora pudo transformarlo en un sueño cumplido. Alicia Vargas, una vecina de Monte Grande de 43 años, sorprendió en su primera participación en el Campeonato Argentino de Musculación y Fitness, realizado en Villa Carlos Paz, al quedarse con el segundo puesto en la categoría Women Physique.

La historia de Vargas conmueve: es madre de dos hijos, trabaja como empleada administrativa y, entre las responsabilidades de la vida cotidiana, encontró tiempo para entrenar con esfuerzo y disciplina, convencida de que nunca es tarde para ir por lo que uno ama. “Todo fue a pulmón”, afirmó tras recibir la medalla de plata, que además le otorgó la clasificación al próximo Campeonato Sudamericano.

La competencia, organizada por la Federación Argentina de Musculación y Fitness (FAMF), reunió a atletas de distintas provincias y exigió a las participantes una rutina de poses y una coreografía frente al jurado. Alicia no solo cumplió, sino que brilló: “Fue algo espectacular e increíble. El nivel fue altísimo y, sin embargo, todas me hicieron sentir como una más. Son grandes atletas a nivel internacional”, destacó la debutante, emocionada por la experiencia.

El logro no fue en soledad. Detrás de su preparación estuvo su entrenador, Carlos Klezel, también de Monte Grande, a quien agradeció especialmente junto con el apoyo de su familia. “No es fácil combinar la vida familiar, el trabajo y este nivel de entrenamiento, pero cuando uno sueña con algo, encuentra la manera”, confesó.

Con este resultado, Alicia Vargas dio el primer gran paso en un camino que recién comienza. Ahora iniciará su preparación para el Sudamericano, con la motivación de haber demostrado que la edad y las obligaciones nunca son un límite para quienes se animan a perseguir sus metas.