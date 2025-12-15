La investigación por la presunta estafa a la Lotería de la Provincia de Córdoba, que involucra al Club Atenas de Río Cuarto, sumó un giro trascendental ya que.el fiscal de Cibercrimen, Franco Pilnik, dispuso la imputación de once personas, entre ellas dirigentes, ex funcionarios, cuerpo técnico y colaboradores vinculados a la institución. El caso estalló el 29 de octubre del año pasado (2024), cuando una serie de allanamientos simultáneos en Río Cuarto reveló sospechas sobre un posible fraude ligado a apuestas deportivas online.

En ese momento, el entonces presidente del Club Atenas, Federico Felippa, fue demorado y notificado de la investigación, aunque no imputado formalmente. Un año después, la causa avanza con imputaciones por el delito de estafa (artículo 172 del Código Penal). La Fiscalía de Cibercrimen tomó intervención porque el núcleo de la maniobra investigada se apoyaba en plataformas digitales de apuestas habilitadas por la Lotería provincial.

Los imputados

Federico Felippa , expresidente del club.

Juan Bazid , ex director técnico del plantel.

Franco Panzolatto , tesorero y kinesiólogo.

Fermín Felippa , hijo del expresidente.

Axel Juárez , jugador del plantel en ese momento.

Camila Basualdo , kinesióloga vinculada al club.

Mariano Lima , allegado histórico a Atenas.

Claudio Rafael Ochoa , también ligado al club.

Abril Peralta y Juan Manuel Vilchez , colaboradores.

Además, dos exfuncionarios de la Fundación Deportes Río Cuarto: Sergio Emanuel Bustos (expresidente) y Nicolás Gauna , hoy colaborador en la Agencia Córdoba Deportes.



El partido bajo sospecha

El encuentro clave se disputó en septiembre de 2024 en San Luis, entre Juventud Unida de San Luis y Atenas de Río Cuarto, con resultado final 3 a 0. Las imágenes del partido mostraron jugadas insólitas: goles en contra, infracciones innecesarias y maniobras que despertaron sospechas de un arreglo.

Al mismo tiempo, desde la plataforma SLT Machine, habilitada por la Lotería de Córdoba, se registraron apuestas muy específicas y coincidentes:

Que Atenas perdería 3 a 0.

Que al término del primer tiempo iba a estar 2 a 0 abajo.

Que habría seis jugadores amonestados.

Todo se cumplió al pie de la letra. Según la investigación, los involucrados habrían obtenido cinco millones de pesos gracias a estas apuestas.

El proceso se inició cuando la propia plataforma detectó patrones “inusuales” y notificó a la Lotería provincial. Tras corroborar la maniobra, la Lotería presentó la denuncia en la Fiscalía de Cibercrimen, que finalmente derivó en las imputaciones actuales.

Por el momento, los acusados aún no declararon y el fiscal Pilnik se mantiene en reserva a la espera de esas instancias. No se descarta que en el futuro surjan más imputaciones.

El caso Atenas vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el impacto de las apuestas en el deporte. En ese sentido, en las últimas horas se viralizó un video del sacerdote cordobés padre Muñir Bracco , quien advirtió en el Senado, "asociar el deporte, símbolo de la salud, del esfuerzo y del trabajo en equipo, con algo que enferma es un sinsentido. Los chicos ya no disfrutan del fútbol, viven pendientes de goles, tarjetas y penales para ver cuánto ganan. Se está destruyendo la cultura deportiva”.

La investigación recién ingresa en su etapa judicial, pero las repercusiones ya alcanzan tanto al club como a ex dirigentes y funcionarios. Mientras tanto, se analiza si existieron otros partidos arreglados bajo el mismo esquema y el impacto que esta causa puede tener en el fútbol nacional".