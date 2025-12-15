Pensando en el mercado de pases para el año que viene, se conoció la posibilidad de una auténtica bomba: Boca inició gestiones para incorporar a Paulo Dybala en junio del año que viene. El futbolista cordobés, que termina contrato con la Roma a mediados del 2026, no mantiene negociaciones para la renovación del vínculo y el Xeneize sería la principal opción para continuar su carrera por encima de otras propuestas de Arabia Saudita y Estados Unidos.

Según informó Corriere Dello Sport, todo indica que Roma no tiene intenciones de ofertarle una extensión a un Dybala cuyo futuro en la Loba estaría cerca de llegar a su punto final. En esta temporada apenas disputó 10 encuentros, con un gol y una asistencia. A pesar de someterse a una operación para superar sus constantes lesiones musculares, la campaña del atacante campeón del mundo con la Selección Argentina volvió a tener dificultades físicas que le impidieron tener continuidad, motivo por el que el elenco italiano habría decidido no ofrecerle otro contrato.

El plan de Boca para traer a Dybala

Ante la oportunidad de romper el mercado, el Xeneize inició contactos con el agente del cordobés de 32 años pero hasta ahora no trascendió ningún ofrecimiento. "Ojalá nosotros podamos hacer el esfuerzo más allá que si existe la posibilidad, tratar de hacerlo. Lo único que sé es que vence su contrato en junio de 2026, se evaluará y veremos qué sucede", dijo hace algunos días Marcelo Delgado, el dirigente del club de La Ribera más cercano a Juan Román Riquelme.

Paredes y Dybala volverían a compartir cancha vistiendo la camiseta de Boca.

Se conoce que a Dybala lo seduce Boca desde hace un tiempo y la chance de llegar se intensificó con el arribo de Leandro Paredes, su amigo y ex compañero en Roma, que se ha referido en más de una vez a la posibilidad de compartir cancha una vez más, pero vestidos de azul y amarillo. Con la Copa Libertadores como motivación extra, más la chance de que su hija, que nacerá en marzo del año que viene, se críe en Argentina, en el Xeneize se ilusionan con el hecho de que la Joya desembarque en Brandsen 805.