La Justicia de Córdoba resolvió elevar a juicio oral la causa que investiga el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, cometido por Pablo Laurta, quien era ex pareja de una de las víctimas. La decisión fue tomada por el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, tras dar por concluida la etapa de investigación.

El acusado permanece detenido con prisión preventiva y será juzgado por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, alevosía y por mediar violencia de género, además de amenazas, violación de domicilio y desobediencia de autoridad. La imputación alcanza tanto el crimen de su ex pareja como el de su ex suegra, ocurrido en territorio cordobés.

Actualmente, Laurta se encuentra alojado en el penal de Cruz del Eje, mientras continúa avanzando en paralelo una investigación judicial en la provincia de Entre Ríos, donde está acusado de haber asesinado al remisero Matías Sebastián Palacio en la ciudad de Concordia. Ese expediente se tramita de manera independiente, pero agrava el cuadro judicial del imputado.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que el pase a juicio representa un paso clave para que los hechos sean debatidos en instancia oral y pública, en un caso que generó conmoción social por la violencia extrema y por los antecedentes que ya pesaban sobre el acusado.