La estadística de las 10 ligas más importantes del mundo que lidera Deportivo Riestra

Deportivo Riestra atraviesa un momento inédito en su historia futbolística. Tras derrotar 3-0 a Sarmiento por la sexta fecha del Torneo Clausura, el club alcanzó los 23 encuentros consecutivos sin perder en el estadio Guillermo Laza, ubicándose al tope de un listado que contempla a 198 equipos de las diez ligas más importantes del mundo, según la IFFHS.

En esta clasificación figuran la Serie A, LaLiga, Premier League, Brasileirão, Bundesliga, Liga Profesional, Primeira Liga, Ligue 1, Belgian Pro League y Eredivisie. Detrás de Riestra aparecen Aston Villa del Dibu Martínez (22 partidos invicto) y la Roma (18 partidos).

La racha comenzó en junio de 2024

El invicto de Riestra como local inició el 13 de junio de 2024, cuando el equipo entonces dirigido por Cristian "Ogro" Fabbiani venció 2-0 a River Plate. Desde ese día, acumuló 12 victorias, 11 empates, 28 goles a favor y apenas ocho en contra en casa.

Actualmente, Riestra ocupa el noveno puesto en la tabla anual con 34 puntos, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y por encima de clubes como Racing, Independiente y Estudiantes.

Récord de minutos sin recibir goles

Otro dato que resalta es el tiempo que Riestra lleva sin recibir goles como local: 851 minutos invicto, según el periodista Gastón Trucco, especialista en estadísticas deportivas.

Aunque la marca todavía está lejos del récord histórico de Banfield (49 partidos invicto entre 1951 y 1953), la racha posiciona a Riestra como uno de los equipos más difíciles de vencer en la actual Liga Profesional Argentina.