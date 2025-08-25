Riestra goleó 3-0 a Sarmiento y se ilusiona con la Sudamericana

Deportivo Riestra redondeó una tarde soñada en el Guillermo Laza y derrotó 3-0 a Sarmiento de Junín, en el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura. El equipo volvió a hacerse fuerte en el Bajo Flores, donde acumula 22 partidos invicto, y sigue alimentando la ilusión de meterse en la próxima Copa Sudamericana.

El camino del Malevo comenzó temprano: a los 18 minutos de la primera parte, Cristian Paz abrió el marcador tras un corlen y capturar una pelota que quedó boyando en el área. En el complemento, Jonathan Herrera amplió la ventaja a los 23 minutos del complemento

con un derechazo que dejó sin chances al arquero de Sarmiento. Y sobre el cierre, a los 43, apareció Leandro Benegas para sentenciar la historia con su sello goleador: la tiró por un lado, la buscó por el otro y terminó firmando su tercer tanto con la camiseta de Riestra.

Con este triunfo, Riestra llegó a 10 puntos en el Clausura y se acomodó como tercero en el Grupo B, pero lo más importante es que estira su invicto en casa y se acerca a los puestos de clasificación internacional. En cambio, la realidad de Sarmiento es la opuesta: sigue sin ganar en el torneo, se hunde en los promedios y cada fecha que pasa ve más comprometida su permanencia en la categoría.