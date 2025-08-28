Solidaridad que se pone la camiseta: Ayudaron a las Mamis Hockey de Centenario, que fueron víctimas de estafa

Lo que debía ser una experiencia inolvidable para las jugadoras de Mamis Hockey del Club ADC de Centenario terminó convirtiéndose en una pesadilla: a días de viajar a Posadas para disputar un torneo nacional, descubrieron que el hotel donde habían reservado su estadía estaba cerrado hacía meses, dejando a las deportistas sin alojamiento y con una pérdida económica importante.

El equipo, conformado por mujeres mayores de 30 años que sostienen la práctica deportiva a pulmón, había confiado en el “Hotel Zarek”, que aparecía en distintas plataformas de turismo online, realizando la transferencia correspondiente y enviando los comprobantes. Sin embargo, al intentar comunicarse con el establecimiento para sumar plazas adicionales, no recibieron respuesta, y la confirmación del fraude llegó cuando una de las delegadas del torneo en Posadas comprobó que el lugar estaba cerrado desde hacía tiempo.

Las jugadoras de Mamis Hockey de Centenario, tomando mates y listas para viajar a Posadas gracias a la solidaridad que les permitió superar la estafa

Frente a la situación, las jugadoras denunciaron el hecho ante la fiscalía y alertaron a organismos de turismo locales, que confirmaron irregularidades en la documentación del hotel. Pero la historia tuvo un giro positivo gracias a la solidaridad y la rápida difusión en los medios: un grupo encabezado por las delegadas del torneo en Posadas recaudó donaciones y logró reservar un nuevo hospedaje para que las jugadoras pudieran viajar, evitando que el sueño de participar del torneo se frustrara.

“Gracias a toda la movida que se hizo, se armó un grupo solidario en Posadas que nos dio el dinero perdido para pagar el nuevo hotel. La denuncia sigue su curso en la fiscalía, porque no lo está devolviendo el hotel Zarek, sino gente solidaria. Si la fiscalía hace que Zarek pague, devolveremos el dinero a quienes fueron solidarios”, expresaron desde el club ADC de Centenario.

El caso dejó en evidencia la fuerza de la difusión mediática y la solidaridad comunitaria: la viralización de la noticia movilizó a la delegación del torneo y a la ciudadanía, que se organizaron para asegurar que las jugadoras pudieran competir. Para las Mamis Hockey de Centenario, el torneo no solo será un desafío deportivo, sino también un testimonio de la colaboración y el apoyo entre clubes, delegaciones y vecinos.