Un intento de homicidio que por poco no termina en tragedia llegó hoy a juicio en Zapala. Todo ocurrió el 24 de enero, cuando tres hombres llegaron en auto hasta la casa de la víctima. Uno bajó armado, abrió el portón y se metió al patio. Apenas el dueño de casa salió, trató de dispararle: el primer tiro falló y la víctima corrió para salvarse. El agresor respondió con cuatro disparos más. Tres lo hirieron —en la cadera y en el muslo— y uno llegó a perforarle el intestino. Sus dos acompañantes lo esperaban en el auto para huir.

Con esa secuencia como base, esta mañana comenzó el debate ante un tribunal. La acusación sostiene que los tres son responsables del intento de homicidio: el tirador como autor y los otros dos como quienes aportaron el arma, lo llevaron hasta la vivienda y lo ayudaron a escapar “para asegurar la impunidad”.

Juicio en marcha

Las defensas insisten en que no hubo intención de matar y que el caso debería recalificarse como lesiones graves.

El juicio, en tanto, se extenderá durante tres jornadas y declararán alrededor de 20 testigos incluida la víctima, que pudo sobrevivir de milagro ante semejante ataque.