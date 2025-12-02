Se llevó a cabo el lunes el cierre del Programa Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, una iniciativa conjunta pública-privada que buscó potenciar el rol deportivo y social de las instituciones del Neuquén, impulsando sus capacidades de gestión, liderazgo y sostenibilidad. Del acto participó como invitado Jorge Burruchaga, gloria del fútbol argentino quien destacó el programa que sirve para acompañar a los chicos.

El acto estuvo encabezado por la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, junto con representantes de Pan American Energy (PAE) y dirigentes deportivos de distintos puntos de la provincia. En esta oportunidad, la figura destaca del deporte nacional invitada fue Burruchaga, campeón del Mundo en México 86, “Me sorprendió la capacitación que se hace aquí, a través del gobierno, de PAE, y esa ayuda para los chicos en estos momentos”, sostuvo el campeón del mundo en el 86, quien resaltó que “el profesor y el educador tiene que ser muy especial y como debe llevar adelante a los chicos. Cuando escuchaba a la ministra, me decía ¿Cómo no se replica en otras provincias?”.

Por su parte, el delantero que se formó en Arsenal de Sarandí, y fue campeón de América en Independiente en1984, remarcó la importancia del programa, “A veces los políticos te lo dicen como latiguillo de campaña y al final no hacen nada. Que Neuquén lo haya hecho es un puntapié inicial y ojalá le pueda dar la posibilidad a otros chicos de otros lugares, porque sabemos que los alejados de la capital son los que más sufren”.

“Hoy vivimos momentos donde el gobierno nacional dice no poder hacerlo, y Acá tenes un contraste que sí se puede, no es tan difícil de poder hacer una excepción y llevar un dinero a estas formaciones para que los chicos tengas la mejor formación de sus educadores”.

A lo largo del año, el programa ofreció dos líneas de trabajo: Fortalecimiento de la gestión institucional, orientado a brindar herramientas en planificación, sostenibilidad económica, financiamiento, derechos humanos, inclusión y diversidad; y Formación de formadores, con capacitaciones técnicas, tácticas y físicas vinculadas a la preparación deportiva, entrenamiento, medicina del deporte y coaching.

El Programa Fortalecimiento de Clubes Neuquinos marca un nuevo paso en la consolidación de herramientas provinciales para el desarrollo institucional, el crecimiento deportivo y la construcción de una red de clubes fortalecida, profesionalizada y comprometida con el futuro del deporte neuquino.

La entrevista: