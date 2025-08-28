¿La TV pública trasmitirá el Mundial 2026 o no? lo qué dijo Adorni sobre ese tema

En medio de rumores que generaron incertidumbre entre los hinchas argentinos, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a aclarar la situación respecto a los derechos televisivos del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Han circulado versiones mediáticas que aseguran que la TV Pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, afirmó el funcionario en conferencia de prensa. Adorni explicó que actualmente se están llevando adelante las gestiones necesarias para garantizar que los argentinos puedan seguir el torneo más importante del planeta a través de la señal estatal.

El portavoz denunció que las versiones previas respondieron a una campaña de desprestigio: “Incluso los datos que se difundieron sobre otros mundiales eran falsos. Fue un intento de generar confusión y desacreditar la gestión de gobierno”.

La polémica surgió luego de informaciones que indicaban que la Televisión Pública no había adquirido los derechos del Mundial, interrumpiendo una tradición de 52 años de transmisiones ininterrumpidas desde Alemania 1974. Se especulaba que la decisión respondía a criterios de ajuste económico, ya que la adquisición de los derechos implica una inversión millonaria.

El antecedente más reciente fue Qatar 2022, cuando la TV Pública desembolsó cerca de 10 millones de dólares, recuperando la inversión mediante publicidad y logrando incluso un margen de ganancia. Pese a ello, algunos habían especulado que la cobertura podría verse afectada, tras la pérdida de ciertos partidos de las Eliminatorias por diferencias con empresas privadas.

Con la aclaración de Adorni, el Gobierno busca llevar tranquilidad a los hinchas y asegurar el acceso universal a la Copa del Mundo. Aún quedan por definir detalles sobre la distribución de partidos y la coordinación con otros canales, pero lo confirmado es que la TV Pública mantendrá viva la tradición de más de medio siglo de transmitir mundiales.