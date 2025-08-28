Luego de ser vital en la victoria de Inter Miami, que logró clasificarse a la final de la Leagues Cup tras vencer a Orlando City con dos goles suyos, Lionel Messi confirmó que el próximo será su último encuentro por Eliminatorias con la Selección Argentina. En diálogo con la periodista de la cobertura oficial, Leo dijo que el encuentro ante Venezuela, programado para el próximo jueves, será su despedida oficial con la albiceleste de las Eliminatorias Sudamericanas.

La despedida de Messi.

"Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias", dijo el capitán de la Albiceleste. No obstante, aclaró que desconoce si disputará amistosos o más partidos con la Selección luego de ese compromiso, pero anticipó que vivirá ese encuentro con gran emoción acompañado por sus seres queridos. "Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera", aseguró Messi.

Este partido corresponde a la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y marcará un momento emotivo para la Pulga, quien ha sido pieza clave en la clasificación argentina al Mundial y en la historia reciente del fútbol nacional.

La noticia aún está en desarrollo y se espera que en los próximos días haya más detalles sobre el futuro del ícono del fútbol mundial en la selección argentina y posibles partidos amistosos que pueda disputar tras esta despedida oficial en Eliminatorias.