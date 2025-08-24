¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 24 de Agosto, Neuquén, Argentina
Sin Messi, el Inter Miami fue rescatado por un golazo de otro argentino

El equipo que dirige Javier Mascherano igualó en su visita al  DC United, donde un ex Racing metió un gran tanto para que las garzas sumen en la MLS.

Por Redacción

Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 15:09
Rodiguez la clavó en el ángulo y le dio el empate al inter Miami

EL Inter Miami igualó en su visita ante el DC United por 1-1 en Washington, por una nueva fecha de al Major League Soccer. Messi fue preservado de cara al juego de la League Cup, y en su lugar Baltasar Rodríguez se vistió de héroe dándole el empate al elenco de Mascherano.

Jackson Hopkins había puesto arriba en el marcador al equipo de la capital estadounidense, y a los 63´ de juego, Baltasar Rodríguez encontró una pelota picando cerca de la medialuna y con un potente disparo puso el 1-1 que sería de definitivo.

El juvenil de 22 años formado en Racing,  llegó en marzo de este año en condición de préstamos hasta el final de la temporada 2025, con opción de compra.

Con el empate, el Inter Miami se mantiene quinto en la Conferencia Este con 46 unidades, y dentro de los Playoffs, pero dejando pasar una buena chance de sumar de a tres ya que el CD United está en el fondo de la tabla.

Ahora, el conjunto de la Florida ya piensa en el compromiso ante Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup, el miércoles 21.30hs en Miami, donde se espera el regreso de Messi y Jordi Alba en el 11 inicial, y donde buscará una nueva final de la competencia.

