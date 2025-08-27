En otra noche emotiva de Leagues Cup, una de las semifinales quedó del lado del Inter Miami, que venció por 3-1 a Orlando City con una gran actuacion y está en la final. A pesar de que su presencia en el duelo era una incógnita, la Pulga jugó los 90 minutos y fue decisivo con dos tantos para que Las Garzas dieran vuelta el resultado y se llevaran el Clásico del Sol en el Chase Stadium. El otro tanto fue obra de Telasco Segovia, mientras que Marco Pašalić había puesto el 1-0 parcial para la visita.

En un duelo que arrancó perdiendo y se le complicaba con el correr de los minutos, Messi apareció para, primero con un penal y luego con un gol digno de su enorme categoría, dar vuelta el marcador en los últimos minutos del encuentro ante un Orlando City que terminó con 10 por la expulsión de David Brekalo tras la infracción que derivó la igualdad. Con esta victoria, los de Javier Mascherano se toman revancha de las dos goleadas anteriores recibidas por MLS ante su clásico rival y logran meterse en el duelo definitivo de la Leagues Cup por segunda vez en las últimas tres ediciones. Allí esperan por el ganador del Seattle Sounders y LA Galaxy.

Messi empató el encuentro de penal y luego lo ganó con un golazo para Inter Miami. (Foto: X @InterMiami)

Inter Miami 3-1 Orlando City, los goles

Justo antes del descanso, Marco Pašalić puso el 1-0 en el tiempo de descuento para los Leones. En principio el gol contó, pero una revisión del VAR por una supuesta mano en el rebote previo al tanto le puso incertidumbre. Finalmente, el árbitro guatemalteco Walter López decidió convalidar el tanto del croata después de volver a observar la acción.

En un segundo tiempo donde el local tuvo la iniciativa y el control de la pelota, llegó una acción donde Messi intervino al enviar un centro exacto a la cabeza de Tadeo Allende, que fue empujado justo cuando se elevaba por David Brekalo. El juez del partido sancionó inmediatamente el penal y expulsó al defensor de Orlando por doble amarilla. De la ejecución, naturalmente, se hizo cargo Leo, que la colocó contra un palo haciendo imposible el esfuerzo de Pedro Gallese.

Faltaba apenas un minuto para cumplirse el tiempo reglamentario, y el genio volvió a aparecer. Luego de buscar por arriba a Jordi Alba, la pelota quedó corta pero la Pulga tomó el rebote, aceleró, tiró una pared cortita con el lateral español, que se la devolvió como toda la vida para que el '10', con un disparo cruzado, deje sin posibilidades a Gallese y desate el festejo eufórico en el Chase Stadium.

Apenas un minuto después, la historia fue definida por uno de los habituales que hoy salió desde el banco. El venezolano Telasco Segovia se coló por el medio de la defensa rival, tiró una pared con Luis Suárez y quedó mano a mano con Gallese para decretar el 3-1 definiendo por el costado del peruano.

Ustari le tapó el gol a Ojeda

Antes de los diez minutos, el arquero de Inter Miami evitó lo que era el primer tanto del Orlando City. Luego de un pivoteo de Luis Muriel, el volante argentino se fue de cara al gol entrando al área, pero se topó con una enorme tapada de Osky, que dejó la mano firme y le ahogó el grito de gol al ex Godoy Cruz.

De Paul probó, Gallese respondió

El Motorcito finalizó una buena acción colectiva del Inter Miami y buscó un remate colocado desde lejos al palo derecho de un Gallese que se estiró cuanto pudo y alcanzó a manotear el tiro del argentino, evitando el primer tanto del encuentro.

Finalmente, Mascherano se decantó por la inclusión de un Messi que llegaba con lo justo, además de la elección de futbolistas que no vienen teniendo tanta continuidad como el argentino Baltasar Rodríguez, que marcó un golazo el fin de semana ante DC United pero no suele ir de arranque. Además del ex Racing, otros albicelestes que van de arranque son Oscar Ustari, Rodrigo De Paul, otro hombre de Selección Argentina, y Gonzalo Luján en la zaga.

La banda, completa. Messi finalmente será titular junto a De Paul y Suárez. (Foto: X @InterMiami)

Formaciones

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright; Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Baltasar Rodríguez; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; Marco Pasalic, Eduard Atuesta, César Araújo, Iván Angulo; Martín Ojeda y Luis Muriel. DT: Óscar Pareja.

La previa

La Pulga superó una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo que sufrió el 2 de agosto contra Necaxa, no obstante, luego de jugar 45 minutos contra LA Galaxy prefirió no arriesgar y se perdió el duelo de cuartos ante Tigres y el encuentro ante DC United del pasado fin de semana, pensando también en su presencia para jugar los últimos dos encuentros de Eliminatorias con la Selección Argentina la semana entrante.

El choque, conocido como el Clásico del Sol, tiene una importancia especial para ambos equipos y sus hinchas. “Desde aquellos días en la academia siempre los hemos enfrentado, es nuestro clásico, nuestro rival. Así lo sentimos todos en el club, y también los aficionados. Creo que probablemente sea el Clásico más importante que vayamos a jugar”, expresó Mascherano en conferencia de prensa.

El camino hacia esta instancia no fue sencillo para ambos equipos. Inter Miami finalizó en el segundo lugar de la Fase 1 tras vencer a Atlas, Pumas y Necaxa, este último por penales. En cuartos de final dejó afuera a Tigres con un marcador de 2-1 y accedió a esta semifinal ante un Orlando City que ocupa el cuarto puesto en la Conferencia Este de la MLS y accedió a esta instancia tras superar a Toluca por penales después de finalizar terceros en la Fase 1. Los Leones cuentan en sus filas con el argentino Martín Ojeda como gran figura, que marcó un doblete en el 4-1 por la liga estadounidense, última vez que ambos se vieron las caras.