La Fórmula 1 dio a conocer el estado contractual de todos los pilotos que integran el paddock para la temporada 2025, dejando al descubierto la gran diferencia que existe entre Franco Colapinto y Pierre Gasly dentro del equipo Alpine.

El piloto argentino de Pilar, que debutó con Alpine en mayo tras reemplazar a Jack Doohan, ha mostrado actuaciones sólidas y en algunos momentos estuvo a la par de su compañero francés. Sin embargo, Colapinto todavía no ha logrado sumar puntos oficiales y su vínculo con la escudería se mantiene como un "acuerdo carrera a carrera" durante todo este año.

Contratos, marcas y sponsors

Este tipo de contrato implica que cada Gran Premio es una prueba para Colapinto, quien debe demostrar un rendimiento sobresaliente para conservar su lugar en el monoplaza. La presión es considerable, ya que otros pilotos con experiencia ya están en la mira para ocupar su asiento en la temporada 2026.

En contraste, Pierre Gasly cuenta con un contrato multi anual que lo asegura en Alpine al menos hasta 2026, según la información revelada por la Fórmula 1. Esta estabilidad contractual le brinda tranquilidad en un momento en que la escudería francesa atraviesa un proceso de transformación, incluyendo la incorporación de motores Mercedes para la próxima temporada.

La diferencia entre ambos pilotos refleja un desafío interno para Colapinto: competir contra un compañero consolidado y, a la vez, resistir la presión externa de otros corredores que aspiran a su lugar.

El mercado de pilotos para 2026 ya muestra movimientos importantes con la llegada de nuevas escuderías, como Cadillac, que confirmó a Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez para su debut. Ambos pilotos habían sido mencionados como posibles candidatos para Alpine antes de definir sus destinos.

Además, el mercado sigue abierto con incertidumbres en equipos como Mercedes, Red Bull y Racing Bulls, lo que hace que el desempeño de Colapinto en los próximos meses sea fundamental para mantener su posición en la máxima categoría.

Franco Colapinto y Pierre Gasly dentro del equipo Alpine.

El próximo desafío para el argentino será el Gran Premio de los Países Bajos, programado para el domingo 31 de agosto en Zandvoort. Allí tendrá la oportunidad de confirmar su talento y buscar sus primeros puntos oficiales en la Fórmula 1. Las prácticas libres comenzarán el viernes 29 y la clasificación se disputará el sábado 30.

En definitiva, mientras Gasly cuenta con la seguridad de un contrato estable hasta 2026, Colapinto vive cada carrera como una verdadera prueba de fuego por su continuidad en Alpine y en la Fórmula 1.