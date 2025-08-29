¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 29 de Agosto
Colapinto en prácticas libres

Franco Colapinto finalizó 18º en la primera práctica libre del GP de Países Bajos de Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine logró un tiempo de 1:12,276 en una sesión marcada por varios accidentes y una bandera roja. Lando Norris fue el más rápido, mientras que Aston Martin sorprendió con Stroll y Alonso en el podio de la práctica.

Por Redacción

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 11:40
En la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 18 con un tiempo de 1:12,276.

Colapinto, integrante del equipo Alpine, quedó a 1,998 segundos del mejor registro de la tanda, que fue obtenido por Lando Norris, piloto de McLaren. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubicó décimo, superando a Colapinto por poco más de medio segundo.

El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato y también de McLaren, terminó segundo en la sesión, a apenas 292 milésimas de Norris. La sorpresa la dieron los Aston Martin, con Lance Stroll y Fernando Alonso en tercera y cuarta posición, respectivamente.

Esta práctica fue clave para que Colapinto se familiarizara con el circuito de Zandvoort, escenario donde nunca había competido oficialmente en Fórmula 1. Además, el piloto argentino logró completar la sesión sin incidentes, un mérito importante considerando que la tanda estuvo marcada por varios accidentes.

Uno de los momentos más destacados fue la bandera roja que se activó tras el despiste del italiano Kimi Antonelli, quien quedó atrapado en una zona peligrosa de la grava. Asimismo, Max Verstappen, cuatro veces campeón mundial y piloto local, protagonizó un despiste inesperado mientras practicaba largadas.

La actividad en Zandvoort continuará con la segunda sesión de entrenamientos libres, programada para las 11 de la mañana, donde los equipos buscarán ajustar sus monoplazas de cara a la clasificación y la carrera.

