A un año de su debut, Colapinto vuelve a subirse al Alpine para el GP de Países Bajos

Este fin de semana, con el Gran Premio de Países Bajos, se reanudará la temporada 2025 de la Fórmula 1 con la fecha 15 en el circuito de Zandvoort. Franco Colapinto va por el gran objetivo: sumar puntos para el equipo Alpine.

Luego de las vacaciones de verano europeo, la máxima categoría del automovilismo internacional reanuda su temporada el segundo tramo. Países Bajos será el escenario para las acciones que comenzarán el viernes con la práctica doble 7.30 y 11.

El sábado irá el tercer entrenamiento desde las 6.30 de Argentina, previo a la clasificación que se llevará a cabo desde las 10 de la mañana con la Q1. Q2 y G3, dejando determinada la grilla de partida para la Gran Premio, que se correrá el domingo 10hs.

Para Franco Colapinto será su novena presentación con el equipo Alpine, que marcha último en la temporada con 20 puntos, todos conseguidos por Pierre Gasly. De todas sus presentaciones, se destacan los puestos 13° en Mónaco y Canadá, 15° en España y Austria, mientras que en Emilia Romagna logró el 16°. En sus dos últimas carreras, previo a las vacaciones, quedó 19° en Bélgica y 18° en Hungría.

El piloto argentino está cumpliendo un año en la categoría luego de su debut el 27 de agosto en Monza donde terminó 12 con Williams. A lo largo de este periodo, logró sumar puntos en Azerbaiyán con el puesto 8°. Sobre esta fecha, el actual equipo Apine le dedicó un sentido posteo “Un año atrás te anunciaron como piloto de F1, hoy disfrutamos verte con nosotros los fines de semana! Cómo pasa el tiempo“.

De lo que va de la temporada, corridos 14 GP, lo McLaren dominan con amplitud, ganando 11 pruebas, y sacando una gran diferencia al resto de las escuderías, acumula 559 unidades, seguido por las Ferrari que sumaron 260.

La marea naranja detrás de su representante, Max Verstappen

Oscar Piastri lidera la tabla de posiciones de pilotos con 285 puntos y lo persigue su compañero Lando Norris con 275. Tercero se ubica el tetracampeón, y local este fin de semana, Max Verstappen (Red Bull), con 187 unidades.

Posteriormente a Países Bajos, se viene el 7 de Septiembre el Gran Premio de Italia, y el 21 del mismo mes el GP de Azerbaiyán