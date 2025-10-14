Después de meses sin atajar y fuera de los planes de Boca, Sergio “Chiquito” Romero encontró nuevo destino: Argentinos Juniors. El arquero rescindió su contrato con el club de La Ribera y llegó a un acuerdo con la dirigencia del Bicho, que lo incorporará para cubrir la baja del Ruso Rodríguez, quien sufrió la rotura de ligamentos y se perderá lo que resta de la temporada.

El conjunto de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, necesitaba una solución rápida para afrontar las semifinales de la Copa Argentina y el cierre del Torneo Clausura. Tras una reunión positiva entre las partes, Romero firmará un vínculo hasta fin de año, con posibilidad de extenderlo si el equipo clasifica a una competencia internacional.

Para Boca, la salida representa un alivio económico: el exarquero de la Selección Argentina aceptó rescindir su contrato y reducir sus pretensiones salariales, lo que facilitó su traspaso. En tanto, Argentinos suma experiencia bajo los tres palos, con un jugador que pasó por Europa, mundiales y clubes de peso.

Inicialmente se creía que Romero no podría ser inscripto para el Clausura, pero AFA dio luz verde al entender que el 70% del torneo aún no se cumplió por la existencia de los playoffs. Así, el arquero podrá ser utilizado tanto en el campeonato como en la Copa Argentina.

Durante 2025, Romero no sumó minutos oficiales. Desde su operación de rodilla y el conflicto con un hincha en 2024, perdió terreno en la consideración de Miguel Ángel Russo, que priorizó a Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Su último partido fue el 23 de noviembre de 2024 ante Huracán, en un 0-0 en Parque Patricios.

En Boca, su ciclo quedó marcado por contrastes: de la ilusión de la Libertadores 2023 a un 2024 opaco y sin continuidad. Con la decisión ya tomada de no renovar su contrato, el arquero optó por cambiar de aire y buscar minutos en un club que le ofreció protagonismo inmediato.