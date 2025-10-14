Suben los dólares paralelo y oficial en medio de la reunión Milei–Trump

El dólar blue se vende este martes 14 de octubre de 2025 a $1.420, quince pesos más caro respecto al valor con el que cerró en la rueda anterior y en la previa a la cumbre de Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos.

En tanto, en el mercado paralelo, la divisa norteamericana se compra a $1.400.

Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación

El dólar oficial este martes 14 de octubre cotiza a:

Compra: $1.335

Venta: $1.385

Cotización del dólar blue

Durante 2024, el blue experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) respecto de los $1.025 con los que había iniciado.

En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346.

Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%), tras cerrar 2021 en $208.

En 2021, el incremento fue de 25,3% ($42), la mitad de la inflación del período (50,9%).

No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto del 111%, frente a una inflación del 36%.

Qué es el dólar blue

La venta del dólar blue se realiza únicamente en el mercado paralelo o informal, donde los límites y precios se acuerdan entre particulares, tomando como base un valor de referencia que puede variar en cada “cueva” al momento de comprar o vender.

A diferencia del oficial, no tiene restricciones ni controles estatales.

Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue

Existen varias explicaciones sobre su nombre.

Una de ellas indica que se denomina “blue” porque, en inglés, además de referirse al color azul, también se asocia con lo “oscuro” o informal.

Otra versión lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías “blue chips”, mientras que una tercera hipótesis apunta al color azulado que aparece al usar un fibrón detector de billetes falsos.