Trump, junto a Milei: “Si gana alguien de izquierda, no seremos generosos”

Javier Milei y Donald Trump se reunieron esta tarde en la Casa Blanca para ratificar su sintonía personal y profundizar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. Entre las frases más destacadas del mandatario estadounidense se destacó: “Tenemos confianza que el presidente lo hará bien.”

De esta manera, Donald Trump efectuó esta tarde un fuerte apoyo al gobierno de Javier Milei, al advertir que: “La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo.”

“Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien. Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, expresó en otro tramo mientras respondía preguntas, y añadió: “El éxito de Argentina será muy importante para todos.”

Trump también advirtió, al compartir con Milei un almuerzo en la Casa Blanca, que: “Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”.

El mandatario agregó: “Tu carrera fue extraordinaria. La gente en Argentina me quiere, mucha gente me quiere.”

Además, criticó a parte de la prensa y destacó los puntos fuertes de su gestión, como la paz conseguida en Medio Oriente.

Por último, Milei le entregó a Trump una plaqueta con una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente.