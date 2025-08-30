Por seguir en la buena racha, Boca visita a Aldosivi en Mar del Plata

Tras dos victorias consecutivas que lo metieron en zona de clasificación, Boca Juniors buscará mantener la racha ganadora este domingo a las 14.30 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, cuando visite a Aldosivi en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El encuentro, será una prueba importante para el equipo de Miguel Ángel Russo.

En las radios del Grupo Prima Multimedios se podrá vivir a pleno el cotejo que se irradiará por las emisoras de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

De cara a este encuentro, la idea de Russo, es realizar apenas un cambio respecto al último partido. La modificación se debe a la baja de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión de grado II en el obturador externo izquiero, una dolencia que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos dos semanas más. Su lugar en la zaga central será ocupado por Ayrton Costa.

El resto de la formación de Boca, será la misma que superó al Taladro en La Bombonera. Rodrigo Battaglia, quien padecía una molestia y trabajó diferenciado en varias prácticas, ya se recuperó por completo y seguirá compartiendo el eje del mediocampo con Leandro Paredes.

En el frente de ataque, el cuerpo técnico azul y oro ratifica una vez más su confianza en la dupla uruguaya conformada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Ambos delanteros, que fueron los goleadores en el último partido, buscarán mantener su levantada futbolística y seguir sumando goles para el equipo.

Por su parte, el presente de Aldosivi en el Torneo Clausura no es el mejor. El Tiburón apenas sumó tres puntos en las primeras seis fechas, producto de tres empates. El equipo marplatense, dirigido por Mariano Charlier, necesita sumar para alejarse de la zona baja. La situación del Tiburón es delicada en la lucha por el descenso. Si la temporada terminara hoy, Talleres de Córdoba y Aldosivi, ambos con 18 unidades, jugarían un desempate para evitar la pérdida de categoría, mientras que San Martín de San Juan ya descendería directamente por ser el último en la tabla anual.

Probables Formaciones

Aldosivi de Mar del Plata: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Hora de Inicio: 14.30

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: José María Minella.