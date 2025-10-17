Allanamiento en Cuenca XVI: secuestran pistola calibre .22 y demoraron a un hombre

Durante la mañana de este viernes, personal policial de la Comisaría 18° de Neuquén, junto a efectivos de la Oficina de Investigaciones, llevó adelante una diligencia de allanamiento en un domicilio del barrio Cuenca XVI, en el marco de una investigación en curso.

El procedimiento comenzó alrededor de las 07:45, con el objetivo de dar con armas de fuego vinculadas al caso.

Secuestro de arma y demora de un hombre

Cerca de las 09:30, los uniformados procedieron a la demora de un hombre de 29 años que se encontraba en el lugar.

En paralelo, personal del Gabinete Criminalístico concretó el secuestro de una pistola marca Tala calibre .22 mm, con su cargador para diez municiones y una caja con diecisiete cartuchos.

Todo el material incautado fue puesto a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Intervención judicial y pasos a seguir

Las autoridades informaron que el Ministerio Público Fiscal será el encargado de definir las próximas medidas en la investigación. La causa se mantiene bajo reserva mientras se analizan los elementos secuestrados.