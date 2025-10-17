Tras lo sucedido con Miguel Ángel Russo y la posterior confirmación de Claudio Úbeda al mando del plantel que tendrá su próximo compromiso mañana las 18 horas en La Bombonera, enfrentando a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura. Hoy se conoció la primera lista de citados del ex ayudante, ahora DT, con la gran ausencia de Edinson Cavani por lesión y la reincorporación de Lucas Blondel, que no era considerado hace mucho.

Cavani comenzó la semana con molestias en la zona del psoas donde tuvo un desgarro hace casi un mes y, tras ser exigido, en el CT resolvieron que el Matador sea baja y apunte a recuperarse y estar en forma para el Superclásico ante River, del 9 de noviembre. La idea es que el goleador uruguayo, que ya se perdió 14 partidos con Boca en este 2025, sume minutos en los encuentros previos frente a Barracas Central y Estudiantes de La Plata.

En cuanto al plantel, que llega tras una contundente victoria por 5-0 ante Newell’s en La Bombonera, la principal ausencia confirmada será la de Alan Velasco por una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que lo marginó del resto de 2025. En su lugar, Carlos Palacios, recuperado de una lesión muscular, será titular.

Yendo a la convocatoria, Blondel vuelve a integrar la nómina luego de haber sido excluido en las últimas nueve convocatorias. Por su parte, Frank Fabra fue descartado nuevamente, con Malcom Braida como alternativa para el lateral izquierdo. Tampoco fueron convocados Agustín Martegani e Ignacio Miramón, dos que ya estarían encarando a la puerta de salida del club al igual que el colombiano, que cumple su contrato en diciembre.

Lo sacaron del freezer. Blondel retorna a una convocatoria tras 9 encuentros.

Los once ante Belgrano

En cuanto a la probable alineación inicial para el partido ante el Pirata, no habrá más modificaciones que la de Palacios por Velasco, y ya con la reincorporación de Leandro Paredes el miércoles, la formación tendría sólo un cambio respecto de la victoria ante Newell's: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.