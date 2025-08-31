Fórmula 1, PIastri ganó en Países Bajos, y dio un paso importante al título

Se corrió el Gran Premio de los Países Bajos de la fecha 15 de la Fórmula 1. Oscar Piastri se quedó con el triunfo de punta a punta en una entretenida carrera que tuvo abandonos de principales corredores, entre ellos el de Lando Norris, quien en los giros finales se quedó y dejó puntos importantes en la pelea por el título. Colapinto hizo una gran presentación quedando en el puesto 11.

Quiebre en la pelea por el título 2025. En el giro 65, de los 72 pautados para el GP de Países Bajos, Lando Norris abandonó por problemas mecánicos cuando iba segundo, dejando escapar no solo puntos importantes, sino también a su competir en la cima, y compañero de equipo Oscar Piastri.

EL australiano dominó de punta a punta la carrera y no dio chances en los diferentes relanzamientos, que se fueron dando producto de golpes y abandonos de corredores importantes como Hamilton en la vuelta 23, y Leclerc en el 53, ambos de Ferrari.

Gran carrera en Países Bajos

El segundo lugar fue para el local Max Verstappen, quien persiguió siempre a los McLaren, y terminó aprovechando el quedo de Norris. Tercero fue Hadjar, quien completó el podio en Zandvoort, y subiendo por primera vez en la F1, muy festejado para el equipo RB Racing.

Por su parte Franco Colapinto hizo una gran carrera, ganando puesto en el lanzamiento y sosteniéndose en el pelotón del medio, producto de estrategias de Alpine, debió dejar pasar a Piastri, quien terminó en el puesto 17, prohibiendo por momentos dejar pelear al argentino por una mejor ubicación, quedando en el 11° lugar y muy poco de los puestos de puntos.

Franco quedó 11 en una gran carrera

Disputadas 15 fechas, Piastri lidera con 309, Norris siguen segundo con 275, mientras que Verstappen se mantiene tercero con 205. Russell con 205 y Leclerc con 151 completan el top5. A nivel constructores, demoledor andar de McLaren con 584 puntos. Ferrari no sumó y perdió terreno con 260, mientras que Mercedes se acercó quedando con 248.

Próxima fecha será el domingo 7 de septiembre en el autódromo Nacional de Monza, casa de las Ferrari, para el Gran Premio de Italia.