Una sanción, le puede dar a Franco Colapinto su primer punto con Alpine

La Fórmula 1 volvió después de un mes de parate y lo hizo a lo grande. Con un gran triunfo de Oscar Piastri que lo acomoda como líder en el campeonato de constructores, a los que se sumaron tres DNF de la zona alta de la parrilla -Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Lando Norris- el GP de Países Bajos tuvo absolutamente de todo.

Para el argentino Franco Colapinto se dio su mejor carrera en la temporada, que coincide con la mejor que tuvo como piloto de Alpine. El oriundo de Pilar terminó undécimo (11°) y no pudo sumar su primer punto en el año por menos de medio segundo, ya que Esteban Ocon cerró el top 10 apenas mejor que Franco.

De hecho, Colapinto finalizó muy enojado con las decisiones de la escudería, ya que entre la postura de Pierre Gasly y de los ingenieros, no pudo superar a Ocon y quedó a tiro de colarse entre los punteados en Zandvoort.

Sin embargo, aún existe un pequeña posibilidad para que el argentino pueda conseguir este punto al finalizar la carrera si la FIA ejecuta una nueva sanción por lo sucedido en la carrera.

Es que así como sancionó a Carlos Sainz con 10 segundos por un choque con Liam Lawson, y también le dio la misma pena a Kimi Antonelli por la colisión que le costó la carrera a Charles Leclerc, la FIA también está investigando la acción entre el monegasco y George Russell, en la que se tocaron por una maniobra en las primeras vueltas de la carrera.

George Russell está bajo investigación de la FIA por el roce con Charles Leclerc, y esto ilusiona a Colapinto que podría sumar puntos

El británico de Mercedes fue citado por la FIA por un presunto causante de colisión con Leclerc y, si le cabe la misma sanción que a los demás penalizados en Zandvoort, los 10 segundos añadidos para Russell lo sacarán de la cuarta posición obtenida y lo relegarán a la 11° posición.

Otra cuestión es la de Yuki Tsunoda. Cuando promediaba el final de la carrera, el japonés de Red Bull tuvo una maniobra ilegal con Pierre Gasly y lo dejó sin lugar en la pista adrede, lo que supuso un adelantamiento y una complicación para el francés. Tsunoda finalizó 9° y podría ser sancionado ante la revisión de la acción de parte de la FIA.

Así, Franco Colapinto subiría al puesto 10 y obtendría su primer punto como piloto de Alpine esta temporada. Las posibles sanciones a Russell y Tsunoda resultan determinantes para que esto pueda darse.