El 2-0 ante Aldosivi que supuso la tercera victoria al hilo de Boca en el Torneo Clausura se vio empañada por una nueva lesión: Agustín Marchesín sintió un tirón en el final del encuentro y tuvo que ser reemplazado por Leandro Brey. El arquero del Xeneize intentó salir jugando y sufrió un problema muscular que lo obligó a salir del encuentro cuando ya se jugaba el tiempo añadido al reglamentario, sumándole de esta manera una preocupación más a Miguel Ángel Russo con los lesionados.

Si bien aún es muy temprano para conocer cuál es la lesión, los gestos de Marchesín invitan a pensar en la posibilidad de un desgarro. "Me jodí mal", pareció decir en la caminata rumbo a dejar el campo y ser reemplazado por Brey. Además, unos minutos después la transmisión del encuentro enfocó al arquero de 37 años justo cuando hacía el gesto de un tirón muscular con ambas manos. De esta manera, el surgido en Lanús podría ser baja por al menos un par de semanas.

El momento de la lesión

Cuando el encuentro se, Marchesín recibió una pelota y, ante la marca de Facundo De La Vega, lo eludió con una gambeta para luego dar un pase a un compañero. En ese momento, el guardameta se quedó, hizo señas al banco para que ingresen a atenderlo e inmediatamente se tiró al suelo. Tras la entrada del personal de salud, la decisión fue rápidamente que abandone el campo, algo que Marche hizo con mucha dificultad.