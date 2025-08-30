Ander Herrera reveló la dura realidad que atraviesan los juveniles de Boca

Con una extensa carrera en la elite europea —Athletic Bilbao, Manchester United y París Saint-Germain—, el español Ander Herrera cumple en Boca Juniors su anhelo de jugar en la Argentina. Aunque apenas disputó nueve partidos desde su llegada, debido a reiteradas lesiones musculares, el volante aprovechó su experiencia para describir una problemática que atraviesa a muchos juveniles.

En diálogo con el podcast Tengo un Plan, Herrera explicó que gran parte de los chicos de las inferiores de la entidad Xeneize crecen en un contexto de vulnerabilidad social: “Aquí los chicos con 15 años están pensando que tienen que sacar adelante a sus familias, que tienen que salvarlos”.

El mediocampista fue aún más allá al dar cifras concretas: “Yo hablo mucho con la psicóloga del club y el 85 o 90% de las inferiores están en índices de pobreza familiar”.

Los dichos del jugador se convirtieron en virales en redes sociales

Además, contó un caso puntual que lo impactó: “Hay un chico de Boca que a veces no va a entrenar porque tiene que salir a recoger cartón con sus padres para ganarse la vida. Imaginate la presión que tienen esos chicos de llegar y sacar a sus familias de la pobreza”.

Las palabras del español ponen en evidencia una situación extendida en el fútbol argentino: muchos juveniles deben cargar con responsabilidades económicas y sociales desde muy temprano, lo que inevitablemente condiciona su desarrollo deportivo.