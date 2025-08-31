Claudio Echeverri se sumó a la Selección y habló de Messi, Guardiola y su nuevo club en Alemania

Claudio Echeverri regresó a la Selección Argentina tras dejar Manchester City y sumarse a préstamo a Bayer Leverkusen, en busca de continuidad en el fútbol europeo. El volante, surgido de las inferiores de River, aterrizó este domingo en Ezeiza y no tardó en dejar declaraciones que mezclaron emoción, ilusión y honestidad futbolera.

"Estoy muy contento, muy feliz. Siempre es lindo venir al país, más si estás convocado a la Selección", declaró el Diablito, apenas pisó suelo argentino.

Uno de los momentos más esperados fue su opinión sobre Lionel Messi, quien anunció que podría disputar su último encuentro por Eliminatorias. "Es el mejor de todos. Sería una tristeza que sea su último partido en Argentina por todo lo que nos dio. Ojalá pueda seguir jugando muchos partidos más", sostuvo Echeverri, con respeto y admiración por la Pulga.

El joven futbolista explicó también los motivos de su salida de la Premier League. Después de sumarse a Manchester City en enero y no encontrar demasiado espacio en el equipo de Guardiola, buscó alternativas para jugar más minutos. "Hablé con Pep. Era la mejor opción y decidimos juntos que saliera del City para poder jugar. Lo que necesitaba era jugar. Estoy súper feliz, a disfrutar y jugar muchos partidos", contó.

En Alemania comparte plantel con Exequiel Palacios, también surgido de River y habitual convocado por Scaloni. "Soy muy fanático de River. Es un ejemplo para mí. Estar jugando con él es un orgullo muy grande, espero poder compartir mucho tiempo", reconoció.

Por último, se le preguntó por la inminente serie de Copa Libertadores de River frente a Palmeiras, dejando sus mejores deseos para su club de origen. "Lo veo muy bien. River es River. Nosotros no le tenemos miedo a nadie. Es un partido de Copa Libertadores, se tiene que jugar. Le deseo lo mejor a River siempre", cerró Echeverri.

Con su llegada, el Diablito suma juventud, frescura y talento a la Albiceleste, justo a tiempo para las últimas fechas de Eliminatorias y con la vista puesta en seguir creciendo en Europa.