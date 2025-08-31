La dirigencia de Cipolletti salió a repudiar la violencia en La Visera

El Club Cipolletti emitió un comunicado en las redes sociales en las últimas horas, luego de los incidentes que se registraron este domingo en La Visera de Cemento al finalizar el partido entre el elenco rionegrino y Bolívar por la séptima fecha de la Zona 1 de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025. Un grupo de hinchas, todos los testigos apuntan a la facción denominada La 69, se enfrentó con la policía y arrojaron piedras que cayeron en un sector de la platea, que se vio convulsionada. Hubo detenidos, represión y minutos de tensión.

Desde la dirigencia albinegra indicaron que "desde el Club Cipolletti repudiamos enérgicamente los actos de violencia ocurridos al finalizar el encuentro. Esta institución rechaza cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad y el bienestar de nuestros socios, hinchas y familias, especialmente aquellos afectados en la zona de platea el día de hoy".

Luego remarcaron que "pedimos disculpas a todos los presentes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que nuestro estadio sea un espacio seguro, familiar y de apoyo incondicional a nuestro equipo, como lo venía siendo durante todo el torneo en esta temporada".

El comunicado que hizo publico la dirigencia del Club Cipolletti en las últimas horas del domingo

Además, agregaron que "el presidente de la Sub-Comisión de fútbol, Marcelo Bastías, junto a miembros de comisión directiva, se encuentran reunidos con las autoridades policiales que participaron del operativo para esclarecer lo sucedido y definir los pasos a seguir".

La comunicación en el final de la misma, reza que "la violencia no tiene lugar en nuestro club, somos una institución que defiende la pasión, el respeto y la convivencia en cada partido".

Hubo piedrazos, gases lacrimógenos, balas de gomas, corridas, preocupación, una vez más, tuvieron como epicentro el emblemático reducto del Club Cipolletti, la conocida Visera de Cemento, entre una de las facciones de la hinchada albinegra que se enfrentó a la policía, que otra vez empañaron, esta vez el post partido.