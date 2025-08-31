Ciudad Bolívar (14 puntos) se llevó una gran victoria de La Visera ante Cipolletti (5) por 1 a 0 por el 7° acto del Nonagonal del Federal A, lo que desató incidentes violentos por las calles adyacentes al estadio al término del encuentro.

La fría tarde en el Alto Valle rionegrino se vio sacudida por la presentación de los bonaerenses que fueron pacientes ante el Albinegro y lo terminaron sorprendiendo a los 30 minutos del complemento con el gol de Jonathan Maciel.

Una larga corrida del recientemente ingresado motivó el yerro del arquero Facundo Crespo, quien salió apresurado y mal a cortar fuera del área y no hizo más que facilitar la tarea del delantero visitante.

El Albinegro no hizo un mal partido, pero no puede volver a la senda victoriosa de la primera fase y ve como se le esfuma de las manos la chance de pasar a la tercera ronda por al ascenso a la Primera Nacional.

Sobre el final, un sector de la hincha cipoleña quiso atacar el micro del club visitante con piedras (pertenecerían a la facción denominada "La 69"). El rodado del plantel de Bolívar se encontraba estacionado detrás de la zona de vestuarios, dentro de una empresa frutícola que habitualmente colabora con las medidas de seguridad en cada compromiso.

El accionar de la Policía motivó algunas corridas sobre la calle O’ Higgins, en dirección al barrio Árevalo de la ciudad, pero todo terminó volviendo a los carriles normales de la masiva desconcentración.

Puntero

Con esta victoria, Ciudad Bolívar quedó como único líder del Nonagonal A, ya que Olimpo (12) no pudo salir del 0 a 0 como local ante Atentas de Río Cuarto (8), el próximo rival de Cipo en la provincia de Córdoba.

Este empate fue otra de las buenas noticias para Deportivo Rincón (8), que se mantuvo quinto, ya quedó libre e irá en los últimos dos capítulos irá por la doble clasificación: Copa Argentina y a la tercera fase del presente Federal A.

En Monte Maíz, Córdoba, la presentación de Argentino (9) y Costa Brava de La Pampa (6) fue reprogramada para el lunes, como consecuencia de la lluvia. El sábado, Kimberley (2) y Villa Mitre (6) habían empatado sin goles en Mar del Plata.