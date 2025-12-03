Se terminó una nueva edición de la Copa Libertadores y una vez más el trofeo se fue para Brasil, con Flamengo coronándose campeón tras vencer 1-0 a Palmeiras en Lima. Luego de definirse al campeón, la Conmebol dio a conocer el equipo ideal del torneo, en el que destacan cuatro futbolistas argentinos: Adrián Martínez y Santiago Sosa, de Racing, el arquero campeón con el Fla, Agustín Rossi, y José López, atacante del Verdão.

La Academia, que fue eliminado en semifinales por Flamengo y fue el club argentino que más lejos llegó, tuvo a Sosa como uno de sus baluartes. El ex River, que se perdió la vuelta de las semis por un insólito choque con Marcos Rojo que le causó una fractura maxilar y el conjunto de Avellaneda terminó extrañándolo. Otro de los elegidos fue Maravilla Martínez, elegido en la delantera por ser uno de los dos máximos artilleros de la Copa Libertadores, con 7 tantos.

El otro representante albiceleste en la alineación es López, fundamental en un Palmeiras que se quedó al borde de su cuarta conquista copera. El Flaco, al igual que Martínez, fue uno de los máximos anotadores del torneo, con siete goles. Por último está el campeón Rossi, cuya actuación fue fundamental para el título: mantuvo la valla invicta en nueve partidos y se convirtió en héroe durante la tanda de penales en la que Flamengo se impuso a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final, atajando dos remates decisivos.

Rossi y su ansiado primer título de Copa Libertadores. El arquero fue elegido el mejor del torneo.

El once ideal completo

El resto del equipo estuvo copado por jugadores del Mengão: en total fueron siete los elegidos por Conmebol para el armado de la formación más destacada. Verdão En el mediocampo acompañaron a Sosa tres jugadores del campeón: Jorge Carrascal, Erick Pulgar y Giorgian De Arrascaeta. En defensa, Leo Pereira y Danilo, autor del tanto decisivo, se sumaron a Rossi como representantes del Fla mientras que Pedro fue el otro seleccionado para la delantera.