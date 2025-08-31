San Paulo presentó una nueva camiseta en memoria de Juan Izquierdo

Menos de un mes después de presentar a los fanáticos una camiseta inspirada en la Copa Intercontinental de 2005, la dirigencia de San Pablo volvió a presentar un uniforme cargado de simbolismo. El club presentó una camiseta azul en memoria de Juan Izquierdo, defensor de Nacional de Uruguay que falleció el 27 de agosto de 2024.



Los ingresos por regalías de este nuevo modelo tendrán un propósito específico: se destinarán íntegramente a la familia del jugador uruguayo. El equipo paulista también anunció que la camiseta no formará parte del equipamiento oficial, sino que será un artículo exclusivo para los hinchas.

Así lo anunció en redes sociales

"Llevó una camiseta diferente, cayó en nuestra cancha, rodeado de nuestra gente. Allí, se convirtió en parte de nuestra historia. Juan Izquierdo, quien nos dejó hace exactamente un año, siempre será recordado por la afición Tricolor. Esta camiseta honra e inmortaliza nuestro respeto y cariño por su familia, amigos, el Club Nacional de Football y su afición. Consigue la tuya en la Tienda SAO MorumBIS. Todas las regalías del club se destinarán a la familia de Izquierdo. "Por siempre, Juan", publicó el club brasileño en sus redes sociales, seguido de un video anunciando el lanzamiento de la camiseta.

"Queríamos rendir un pequeño homenaje a Juan, quien falleció en esta fatídica noche hace un año. Vamos a confeccionar una camiseta que se lanzará al mercado, y parte de lo recaudado se destinará a su familia", añadió el delantero tricolor Jonathan Calleri. El defensa uruguayo se desplomó en la cancha del estadio Morumbi y, tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Albert Einstein. El informe médico confirmó "muerte cerebral tras paro cardiorrespiratorio asociado a arritmia cardíaca". Poco antes de su fallecimiento, Izquierdo se sintió mal durante el partido entre San Paulo y Nacional por los octavos de final de la Copa Libertadores. Ingresado en el Hospital Albert Einstein, permaneció en cuidados intensivos durante seis días hasta el triste anuncio de su fallecimiento.