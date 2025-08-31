Se confirmaron las listas para las elecciones en River Plate

El segundo semestre de 2025 no sólo es clave para River Plate en lo futbolístico, con el equipo de Marcelo Gallardo peleando el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, sino también en lo institucional. El sábado 1° de noviembre, de 10 a 20, se realizarán las elecciones presidenciales en las instalaciones del Estadio Monumental, donde los socios elegirán al nuevo presidente que tomará el mando tras los cuatro años de gestión del banquero Jorge Brito.

El plazo para presentar las listas cerró el viernes 29 de agosto y, según informó el club en su sitio oficial, fueron cinco las agrupaciones que formalizaron sus candidaturas ante la Junta Electoral, presidida por Ignacio Villarroel (actual vicepresidente segundo).

Los cinco candidatos a presidente para las elecciones en River de noviembre. Vía redes sociales de Pablo Filippini

En los próximos días, la Junta podrá hacer observaciones sobre las listas, y los espacios políticos tendrán cinco días para corregir cualquier error. En un plazo máximo de diez días, las candidaturas quedarán oficialmente confirmadas para competir en las urnas.

Una de las novedades más destacadas de esta elección en River es que, por primera vez, se implementará el voto electrónico y también podrán votar los socios desde los 16 años. Para estar habilitados, deben ser socios activos y contar con al menos tres años de antigüedad al 31 de agosto de 2025. Esto significa que solo quienes se asociaron antes del 1 de septiembre de 2022 podrán emitir su voto.

Las 5 listas que competirán en las elecciones 2025

Frente Filosofía River

Presidente: Di Carlo Stefano

Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés

Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio

Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano

1ª Vocal: Clara D'Onofrio

Frente Lunati 2025

Presidente: Pablo Lunati

Vicepresidente 1°: Santiago Roca

Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten

Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría

1° Vocal: Pablo Lunati

Frente River Campeón Deportivo y Social

Presidente: Daniel Kiper

Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro

Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni

Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners

1° Vocal: Daniel Kiper

Frente River Primero

Presidente: Luis Belli

Vicepresidente 1°: Hernán Riso

Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín

Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe

1° Vocal: Antonio Caselli

Frente River Somos Todos