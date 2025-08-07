En medio de su crisis institucional, San Lorenzo no para de sumar problemas fuera de la cancha. Tras la noticia de la intimación al club de Marcelo Tinelli, el expresidente y famoso conductor de TV, salió a aclarar el por qué del reclamo por 1.1 millones de dólares frente al club que presidió entre 2019 y 2022.

Si bien las primeras versiones indicaron que Tinelli reclamaba el monto que habría prestado en diciembre de 2019, cuando todavía era vicepresidente primero de la gestión encabezada por Matías Lammens, el expresidente del Ciclón aclaró los tantos. Aparentemente, pretende que San Lorenzo cancele la deuda a una aseguradora, ya que esto llevará a futuros problemas financieros. El ex dirigente asegura que solicita el pago pero que no ejecutará el mutuo ni pedirá la quiebra.

Tinelli aclaró la situación luego de que trascendiera que intimó a San Lorenzo.

El conductor televisivo, que en 2021 pidió licencia y en 2022 confirmó su marcha del club de Boedo por la puerta de atrás, replicó la información de ADN Cuervo en su cuenta de Instagram. "La info real es esta: Llegó al club un reclamo por parte del grupo Galeno y el incumplimiento de los pagos por los Pittón. Tinelli salió como garante y ahora el reclamo cae hacia a él. Por eso, manda el mutuo para que CASLA negocie con la deuda", cuenta el texto, comunicado por el periodista partidario Cristian Pagliaro. A éste, Tinelli le agregó que "jamás le haría daño al club" y acusó al medio TyC Sports: "quién los mandó?".

Una intimación en medio del caos

El conductor televisivo presentó esta intimación el pasado 24 de julio y la dio a la dirigencia actual tiene dos días para pagar la deuda. El club aún no respondió sobre esto en tanto atraviesa otra delicada situación: el presidente Marcelo Moretti declaró su intención de volver tras su alejamiento por supuestas coimas para subir jugadores a Primera y Julio Lopardo, quien tomó su lugar, podría renunciar al cargo si esto finalmente se confirma.