Dos jóvenes de Huergo fueron interceptados en Roca tras huir de un control policial en moto

En un operativo coordinado entre la Comisaría 3º y la Unidad 31º de Roca, la Policía de Río Negro logró la aprehensión de dos jóvenes que intentaron evadir un control policial a bordo de una motocicleta. El hecho se registró en la madrugada de este viernes cuando una comisión policial observó a dos hombres circulando a alta velocidad por calle Buenos Aires a bordo de una moto Zanella tipo Cross de 150cc color azul.

Al advertir la presencia policial y recibir la orden de detenerse mediante señales lumínicas y sonoras, los sujetos hicieron caso omiso y aceleraron. Entonces, se inició una persecución por distintas calles de la ciudad. La maniobra generó momentos de tensión, ya que los motociclistas pusieron en riesgo su integridad y la de terceros al desplazarse a gran velocidad en zona urbana. La intervención inmediata de los móviles permitió contener la situación sin que se registraran heridos.

La persecución concluyó sobre Avenida Roca, donde los efectivos lograron cerrarles el paso y reducir a los ocupantes tras una breve resistencia. Ambos fueron aprehendidos en el lugar y trasladados a la unidad policial. Según se informó, los jóvenes tienen 18 años y son oriundos de Ingeniero Huergo. La motocicleta fue secuestrada de manera preventiva y quedó a resguardo de la Comisaría 3º mientras se sustancia la causa judicial.

Se inició una causa por el delito de resistencia a la autoridad, y los jóvenes quedaron a disposición de la Justicia. La motocicleta será sometida a peritajes para determinar su procedencia y estado legal, mientras se aguarda la resolución judicial sobre la situación procesal de los aprehendidos.