Evangelina Anderson habló muy caliente de la denuncia a Demichelis por estafa: “Tengan cuidado”

El escándalo que involucra a Martín Demichelis tomó fuerza en los últimos días y derivó en una inesperada aparición pública de Evangelina Anderson, quien salió al cruce de las acusaciones con un tono firme y desafiante. La denuncia, que se originó a partir de un proyecto inmobiliario desarrollado en 2018, generó polémica y dejó varias dudas sobre la participación del exentrenador de River en la empresa señalada.

Según revelaron en LAM, Martín Demichelis habría integrado como socio una firma dedicada a fideicomisos inmobiliarios con la intención de construir edificios y vender departamentos. El problema surgió cuando las unidades fueron comercializadas pero nunca entregadas a los compradores, quienes actualmente reclaman respuestas y compensaciones por lo sucedido.

El periodista Pepe Ochoa profundizó en los detalles y destacó que la demanda por fraude también involucra un terreno que pertenecería al padre de Evangelina Anderson, lo que incrementó el nivel de tensión. Este vínculo familiar fue lo que generó el giro más explosivo en la reacción de la modelo, que inicialmente intentó eludir el tema.

Sin embargo, al ser consultada directamente, Evangelina Anderson abandonó cualquier postura neutral y lanzó un descargo contundente. “Ahora todos empiezan a colgarse”, manifestó, sugiriendo que las denuncias tendrían fines mediáticos más que fundamentos sólidos. Su enojo fue incrementando a medida que el cronista le mencionaba la presentación judicial que lleva adelante la abogada Florencia Arietto.

En este contexto, la modelo advirtió que se estaba involucrando a personas sin medir consecuencias. “Tienen que tener cuidado con las cosas que dicen porque meten personas, y no pueden ensuciar así a la gente. Gente que por dos minutos de fama salen a ensuciar a las personas”, expresó, evitando mencionar directamente a los denunciantes pero dejando clara su postura.

Al recordarle que los nombres aparecen en el expediente, redobló la apuesta citando una frase mediática: “Bueno, como dice More Rial: ‘Que lo demuestren’”. La tensión aumentó cuando el notero fue sumando datos concretos del caso, lo que provocó que Evangelina Anderson reaccionara con mayor vehemencia y defendiera a su entorno íntimo.

“Nos estafaron a todos”, admitió finalmente cuando le nombraron a Faer Grup, la empresa señalada. Afirmó que tanto ella como Martín Demichelis y su padre fueron víctimas de una maniobra fraudulenta ocurrida hace años, y que la constructora habría presentado quiebra luego de apropiarse de importantes sumas de dinero.

El cierre de su testimonio fue tan directo como desafiante: pidió que no involucren a su familia y recalcó que su padre no participó de ninguna irregularidad. “No se metan con Martín y con mi papá. Mi papá no tiene nada que ver, es dinero de Martín y mío”, sentenció, dejando abierta la controversia mientras la causa avanza en la Justicia.