Neuquén recupera la capacidad total de riego en Picún Leufú con una importante inversión y planificación

En Picún Leufú, la estación de bombeo “La Picacita” volverá a funcionar a toda su capacidad este viernes, tras los trabajos de mantenimiento y modernización realizados por el gobierno provincial. El reacondicionamiento de los equipos y la reparación del transformador principal permiten recuperar el caudal completo para el riego de más de 2.500 hectáreas productivas de la zona.

El subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga, destacó en diálogo con Pancho Casado por AM550:

"No es que está todo bien, pero gracias al trabajo realizado, hoy podemos garantizar que la segunda bomba vuelva a operar y que la mayor parte de los productores cuente con agua para sus cultivos."

Los trabajos incluyeron la reparación integral de las cuatro bombas de la estación, el reacondicionamiento de motores eléctricos, la modernización de tableros y automatismos, y el mantenimiento general del transformador principal, que fue trasladado a Zapala y devuelto en condiciones óptimas de funcionamiento.

Zúñiga precisó que estas intervenciones forman parte de un plan integral para optimizar el riego y asegurar la sustentabilidad de la producción local, que demandó una inversión superior a 1.500 millones de pesos entre mano de obra, energía y mantenimiento de canales.

"Lógicamente aquellos productores que estos días riegan con la mitad del caudal tienen preocupación, y es lógico que participen. Pero hay agua, y hoy la estación funcionará con toda su capacidad," aclaró el subsecretario.

El sistema, que opera desde hace más de 20 años, había sufrido desgaste por sedimentos y el uso constante de las bombas. La modernización incluyó la incorporación de arranque electrónico, que optimiza el consumo energético, y la limpieza de canales y bocatomas para mejorar la eficiencia.

Además, el gobierno provincial continúa con gestiones para adquirir un segundo transformador y avanzar en un segundo caño impulsor, asegurando la continuidad del riego frente a futuras eventualidades. Paralelamente, se realizan capacitaciones y reuniones del directorio de riego, donde participan regantes, productores, consorcios, la municipalidad, el INTA y la subsecretaría de Recursos Hídricos, con el objetivo de promover buenas prácticas y la distribución armónica del agua.

Zúñiga remarcó:

"Este año no existieron los problemas de años anteriores. La obra de reacondicionamiento permitió que la temporada de riego se lleve adelante con agua disponible y organizada según las necesidades de cada productor. Hoy podemos decir que la estación ‘La Picacita’ vuelve a operar plenamente y garantiza riego para todos."

Con estas acciones, la provincia busca dar previsibilidad a la producción local, asegurar el agua para cultivos críticos como la alfalfa y fortalecer la infraestructura hidráulica, reduciendo la vulnerabilidad ante eventos climáticos o desgastes del sistema.