El Turismo Carretera aterriza en San Juan con su Desafío de Estrellas

El Turismo Carretera (TC) presentará 49 vehículos inscriptos para la competencia del fin de semana en el autódromo sanjuanino de El Villicum, por la penúltima fecha de la etapa regular del campeonato de la máxima categoría automovilística local. El denominado Desafío de las Estrellas tendrá lugar en territorio cuyano, con la salvedad de que mostrará tres pilotos menos, en relación a los que compitieron en Concepción del Uruguay, en la anterior carrera.

Los pilotos que no estarán en la grilla, por diferentes razones, son Christian Dose (Chevrolet Camaro), Federico Iribarne (Chevrolet Camaro), Sebastián Abella (Toyota Camry) y Sergio Alaux (Chevrolet Camaro). En tanto volverá el entrerriano Agustín Martínez (Ford Mustang), luego de la inhabilitación que pesó sobre él, por decisión del departamento médico de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC)

El certamen es liderado por el actual campeón, el mendocino Julián Santero (Ford Mustang), con 216,5 puntos; escoltado por el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford Mustang), con 214. Más atrás está el chubutense Marcelo Agrelo (Toyota Camry), con 208 unidades; el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), 197,5; el bonaerense Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) y el rionegrino 189; José Manuel Urcera (Ford Mustang), 160,5.

En el TC Pista, en tanto, habrá 23 inscriptos y el puntero del torneo es el joven cordobés Marco Dianda (Dodge), con 261 puntos. La final del TC se largará este domingo, a las 13.45, en el circuito de 4.254 metros de extensión.

Este viernes el sorteo

El Desafío de las Estrellas comienza este viernes con el sorteo, que será en el estadio Aldo Cantoni a partir de las 19 y el sorteo será a las 20 con transmisión en vivo por la TV Pública.

Como es tradicional en el Desafío de las Estrellas, el azar es el protagonista. Para garantizar el espectáculo, los pilotos se dividen en tercios según su posición en el campeonato de TC: