El gobierno argentino ratificó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) su respaldo total a la acción de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó como una figura central del narcoterrorismo regional. La postura fue expresada por el embajador argentino ante el organismo, Carlos Cherniak, durante una sesión del Consejo Permanente convocada pocos días después del operativo norteamericano.

En su intervención, el representante argentino sostuvo que Maduro constituía una amenaza para todo el hemisferio, al vincularlo con estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas y al uso de la violencia como herramienta de poder. En ese marco, respaldó la decisión del gobierno estadounidense y destacó la determinación política de avanzar contra lo que definió como organizaciones criminales con anclaje en el Estado venezolano.

Cherniak remarcó que el oficialismo argentino considera a Maduro como líder del Cartel de los Soles, agrupación que fue declarada organización terrorista por la Argentina, al igual que el Tren de Aragua, y denunció que el chavismo quebró de manera sistemática el Estado de derecho. También hizo referencia al éxodo de millones de venezolanos, al que atribuyó a la crisis política, económica y humanitaria generada por el régimen.

Durante su exposición, el diplomático argentino volvió a cuestionar la legitimidad del gobierno venezolano y denunció un fraude electoral que permitió la continuidad de Maduro en el poder. En ese sentido, afirmó que se trata de una administración que se sostiene de manera ilegal y que utiliza estructuras criminales para perpetuarse.

El embajador también reclamó con firmeza la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre, y pidió la intervención activa de los organismos internacionales. En particular, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que insista en realizar una visita al país para constatar la situación de los presos políticos, que según denuncias de organizaciones humanitarias superarían los 800 casos.