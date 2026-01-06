Después de semanas de silencio y versiones cruzadas, Christian Petersen reapareció públicamente para confirmar que finalmente recibió el alta y ya está en su casa. El cocinero, que se había descompensado tras una excursión al volcán Lanín, habló de su estado actual y dejó en claro que, por ahora, todavía hay más preguntas que certezas.

En diálogo con Juan Etchegoyen, Christian Petersen explicó que los médicos prefirieron ser prudentes y que aún no tienen una explicación definitiva sobre lo que le ocurrió. Con calma, pero todavía procesando todo, contó: “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”.

El chef señaló que deberá esperar nuevos estudios para entender qué originó el cuadro. “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, adelantó, dejando abierta la expectativa sobre lo que pueda aparecer en esos análisis.

En otro tramo de la charla, Christian Petersen decidió aclarar algunos trascendidos que circularon en los últimos días sobre cómo se dieron los hechos en el Lanín. Recordó la experiencia y destacó el trabajo de quienes lo asistieron: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

También reconoció que, al llegar, comenzó a sentirse acelerado y decidió consultar de inmediato. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, explicó, dejando en evidencia que parte de lo sucedido permanece difuso para él.

Por último, Christian Petersen remarcó que se había preparado físicamente para el desafío y que confió en el equipo que lo acompañó. “Lo que es verdad es que estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre. Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, cerró.

La recuperación continúa y, por ahora, el foco está puesto en entender qué disparó la descompensación. Mientras tanto, Christian Petersen atraviesa estos días con cautela, agradecido por el alta, pero pendiente de lo que revelen los próximos estudios.