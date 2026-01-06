La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informó que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes. La medida fue tomada debido a la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos.

Quienes tengan productos de los lotes mencionados deben abstenerse de consumirlos, y a los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, solicitaron que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.

Entre los de elaboración nacional retiraron varios lotes de fórmula láctea en polvo marca Nestlé NAN Optipro c/HMO en la presentación de 400g, RNE N°: 21-114032 - RNPA N°: 21-130136. Los lotes y fechas de vencimiento son:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

De la misma marca, destacaron que se debe prestar atención a productos de la presentación de 800g, RNE N°: 21-114032 - RNPA N°: 21-130136, con lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

También advirtieron por la posible contaminación de un producto importado marca Nestlé Alfamino, presentación de 400g RNE N°: 00-014591 - RNPA N°: 079-00-022965, un alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes, lote 51690017Y1 y vencimiento 30/06/2027.

Los síntomas que puede causar la intoxicación

La bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).

Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación - síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.